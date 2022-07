Εξώφθαλμα και δίχως ίχνος ντροπής ή προσπάθεια να πείσει ότι... δεν είναι ελέφαντας, ο προπονητής της Βελέζ, Αλεκσάντερ Μεντίνα, ανέτρεψε αντίπαλο παίκτη στην πλάγια γραμμή και αποβλήθηκε.

Στο ισόπαλο ματς (1-1) με την Γοδόι Κρουζ, όπου σημειώθηκε γκολ έπειτα από τριπλή γκάφα του τερματοφύλακα που έχανε συνεχώς τη μπάλα από τον έλεγχό του, ο κόουτς της Βελέζ προχώρησε στην απερίσκεπτη ενέργεια και φυσικά δέχθηκε και τη συνέπεια της πράξης του.

Με ποδοσφαιριστή της Γοδόι να βρίσκεται κοντά στην πλάγια γραμμή και να προσπαθεί να τρέξει και ν' αποφύγει την πίεση του αντιπάλου του, ο Μεντίνα έβαλε μπροστά το δεξί του πόδι και τον γκρέμισε. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει διαφορετική κατάληξη από την κόκκινη κάρτα στον κόουτς...

Vélez Sarsfield manager Alexander Medina was sent off against Godoy Cruz last night after he fouled an opposition player... 😅pic.twitter.com/CfMvOMkjiA