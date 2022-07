Ο Γενς Λέμαν προκάλεσε ζημιές χιλιάδων ευρώ στο σπίτι γείτονά του, με το επιχείρημα ότι οι εργασίες του, του είχαν κόψει τη θέα που είχε.

Ο πρώην Γερμανός τερματοφύλακας, Γενς Λέμαν, απασχόλησε και πάλι τα ΜΜΕ στην πατρίδα του για λάθος λόγους.

Πρώην διεθνής γκολκίπερ, σύμφωνα με την Bild είχε εδώ και καιρό έντονη διαμάχη με έναν γείτονά του και αυτή τη φορά ξέφυγε για τα καλά. Οπως αναφέρει η εφημερίδα, ο πρώην τερματοφύλακας της Αρσεναλ είχε ενοχληθεί από τις εργασίες του γείτονά του στο γκαράζ που διέθετε, γιατί του είχε κόψει την θέα που είχε από την βίλα του.

Ο γείτονά του συνέχισε τις εργασίες κανονικά και ο Λέμαν αποφάσισε να διαλύσει το γκαράζ του!

Ex-Arsenal goalkeeper Jens Lehmann has been caught on CCTV destroying a luxury villa in Bavaria with a chainsaw after a row with his neighbour, the Bild newspaper reports.https://t.co/0qpIIBrq6B