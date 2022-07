Προσύμφωνο με τη Νασιονάλ έχει υπογράψει ο Λούις Σουάρες, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα του για χάρη της ομάδας από όπου ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Επιστροφή στις ρίζες για τον Λούις Σουάρες! Έπειτα από μια πλούσια καριέρα στην Ευρώπη με τις φανέλες των Άγιαξ, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ουρουγουανός επιθετικός πρόκειται να επιστρέψει στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στην πρώτη ομάδα της καριέρας του, Νασιονάλ!

Η...online εκστρατεία που είχαν οργανώσει για χάρη του οι οπαδοί του κλαμπ φαίνεται πως τελικά τον έπεισε να εγκαταλείψει τις προσπάθειες να παραμείνει στην Ευρώπη προκειμένου να ξανασμίξει με την ομάδα από όπου επιχείρησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Τα... ευχάριστα μάλιστα ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον Ουρουγουανό, ο οποίος έκανε γνωστό πως υπάρχει προσύμφωνο με την Νασιονάλ και απομένουν μονάχα κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθεί το deal.

«Υπάρχει προσύμφωνο για να πάω στη Νασιονάλ. Ήταν αδύνατο για μένα να πω 'όχι' σε αυτήν την ευκαιρία. Ελπίζω οι τελικές λεπτομέρειες να διευθετηθούν ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία και επίσημα» ανέφερε χαρακτηριστικά o 35χρονος, ο οποίος πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στο κλαμπ έπειτα από 16 χρόνια!

Luís Suárez announces: “I’ve now reached a pre-agreement in order to join Nacional, it was impossible for me to say to this opportunity”. 🚨🇺🇾 #Nacional



“I hope final details will be resolved soon in order to complete the deal officially”.pic.twitter.com/pqJaIabHzg