Ο 41χρονος Βραζιλιάνος Ιγκόρ Μπενεβενούτο, έγινε ο πρώτος διαιτητής της FIFA που έκανε «come out» ως ομοφυλόφιλος.

Στο ποδόσφαιρο λίγοι είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν πει δημόσια πως είναι οι ομοφυλόφιλοι, δίνοντας το παράδειγμα στους υπόλοιπους να μη φοβούνται να παραδεχτούν τη σεξουαλικότητα τους. Μετά τα πρόσφατα παραδείγματα των Ριτσάρλισον και Τζέικ Ντάνιελς πλέον έχουμε και τον πρώτο διαιτητή της FIFA που έκανε το «come out» του. Ο λόγος για τον 41χρονο Βραζιλιάνο, Ιγκόρ Μπενεβενούτο, ο οποίος μίλησε στο podcast «Nos Armarios dos Vestiários», το οποίo ασχολείται με την ομοφοβία και τον σεξισμό στο ποδόσφαιρο της «χώρας του καφέ».

#IgorBenevenuto is the first #FIFA referee to declare himself gay: "No filter and finally myself"https://t.co/QYl1PZW435 pic.twitter.com/5CfWWdHrRK