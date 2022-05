Τζέικ Ντάνιελς, ο 17χρονος παίκτης της Μπλάκπουλ έγινε ο πρώτος ανοιχτά gay παίκτης στο Νησί μετά από 32 χρόνια

Ο 17χρονος παίκτης της Μπλάκπουλ αποκάλυψε πως είναι gay κι έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος παίκτης στο Νησί από το 1990 και τον Τζάστιν Φάσανου.

Τα αγγλικά ΜΜΕ είχαν αναφέρει τις τελευταίες μέρες πως ένας παίκτης της Championship επρόκειτο να κάνει «come-out» ως ομοφυλόφιλος και ο λόγος για τον Τζέικ Ντάνιελς.

Ο 17χρονος φορ της Μπλάκπουλ αποκάλυψε πως είναι gay σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Sky Sports κι έγραψε ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης στο Νησί που το κάνει μετά από 32 ολόκληρα χρόνια και τον Τζάστιν Φάσανου.

Ο Ντάνιελς έλαβε την πλήρη στήριξη του συλλόγου της Championship και της οικογένειάς του για αυτή την αν μη τι άλλο τολμηρή απόφαση, καθώς αυτή τη στιγμή ο μοναδικός εν ενεργεία ποδοσφαιριστής στον πλανήτη που έχει αποκαλύψει πως είναι ομοφυλόφιλος είναι ο Αυστραλός Τζος Κάβαλο.

«Για πολύ καιρό σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να κρύβω την αλήθεια μου επειδή ήθελα να γίνω, και πλέον είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ρώτησα τον εαυτό μου αν έπρεπε να περιμένω μέχρι να αποσυρθώ για να κάνω come-out. Κανείς παίκτης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν το έχει κάνει ακόμα», ανέφερε στο μήνυμά του που ανήρτησε ο επίσημος λογαριασμός της Μπλάκπουλ.

«Είμαι μόλις 17, αλλά έχω πλήρη επίγνωση πως αυτό είναι που θέλω να κάνω και με το να αποκαλύψω τη σεξουαλική μου ταυτότητα, αν άλλοι άνθρωποι δουν το παράδειγμά μου και νιώσουν ότι μπορούν να το κάνουν επίσης, θα ήταν τέλειο».

Η κίνηση του Ντάνιελς έλαβε τεράστιο κύμα στήριξης στα social media και συγκεκριμένα στο twitter, με εκατοντάδες χρήστες εντός κι εκτός ποδοσφαίρου να αποθεώνουν τον νεαρό ποδοσφαιριστή για το θάρρος του και τον ρόλο του πρότυπου που μπορεί να ενσαρκώσει σε τόσο μικρή ηλικία.

