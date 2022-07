Στην βελγική Κλαμπ Μπριζ φαίνεται πως κατέληξε τελικά ο Κάιλ Λαρίν αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει περάσει μέχρι και ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Στο ξεκίνημα του καλοκαιριού είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, όμως τελικά οι «ερυθρόλευκοι» δεν προχώρησαν την περίπτωσή του κι αυτός φαίνεται να καταλήγει τελικά στην Κλαμπ Μπριζ.

Έτσι υποστηρίζει τουλάχιστον ο γνωστός στα μεταγραφικά θέματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που με ανάρτησή του στο Twitter ενημέρωσε ότι ο Καναδός εξτρέμ συμφώνησε για την μεταγραφή του στην Κλαμπ Μπριζ ως ελεύθερος, αφού το συμβόλαιό του με την Μπεσίκτας έληξε πριν λίγες μέρες.

Former Besiktas striker Cyle Larin is set to join Belgian side Club Brugge on a free transfer. Brugge hijacked the deal after Tigres and Olympiacos interest - UCL group stage made the difference. 🇨🇦 #transfers



Larin will sign three year contract, medical already completed. pic.twitter.com/tnvgHZCp2W