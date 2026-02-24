Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Ο Γκριμάλντο τράνταξε το οριζόντιο, σπουδαία ευκαιρία με Ζέλσον αμέσως μετά
Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για Λεβερκούζεν και Ολυμπιακό μέσα σε ένα λεπτό στο δεύτερο μέρος.
Αρχικά ήταν η Λεβερκούζεν που άγγιξε το προβάδισμα στο 62' με τον Πόκου να περνάει την μπάλα για τον Γκριμάλντο και αυτός από πλάγια θέση με ένα πολύ δυνατό σουτ τράνταξε το οριζόντιο του Τζολάκη.
Αμέσως μετά στο 63' ήταν η σειρά του Ολυμπιακού να φτάσει κοντά στο 0-1, με τον Ζέλσον και πάλι, αλλά το σουτ που έπιασε κόντραρε και πέρασε δίπλα από το κάθετο του Μπλάσβιχ.
