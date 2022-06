Στα υπόψιν του Ολυμπιακού για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή φαίνεται πως βρίσκεται ο Κάιλ Λάριν, ο οποίος αποχώρησε στο τέλος της σεζόν ως ελεύθερος από τη Μπεσίκτας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, ο οποίος εξετάζει εξονυχιστικά την αγορά για τις κατάλληλες ευκαιρίες. Και μια από από τις περιπτώσεις που φαίνεται πως έχει προκριθεί από την ομάδα του λιμανιού είναι εκείνη του Κάιλ Λάριν.

Σύμφωνα με τον έγκριτο σε μεταγραφικά ζητήματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ερυθρόλευκοι έχουν ξεχωρίσει το όνομα του Καναδού επιθετικού που το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Μπεσίκτας.

Η αγωνιστική του ευελιξία άλλωστε σε συνδυασμό με το γεγονός πως μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης, όσο και στο αριστερό «φτερό» δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Ολυμπιακό από το να τον συμπεριλάβει στη... λίστα των επιθυμιών του ενόψει του θερινού παζαριού.

