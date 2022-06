Η ταπεινότητα του Χέουνγκ – Μιν Σον, τον έκανε ν' αναρωτιέται αν παρά τα όσα έχει πετύχει, τον γνώριζε ο Νεϊμάρ. Και πήρε την καλύτερη απάντηση στο φιλικό με τους Βραζιλιάνους, με την εκτίμηση που εισέπραξε από τον αστέρα της Παρί.

Οι Κορεάτες ηττήθηκαν στη Σεούλ με το τελικό 5-1 από τη «σελεσάο» το μεσημέρι της Πέμπτης.

Στο ματς, ο Σον αντιμετώπισε τον Νεϊμάρ και τον Βραζιλιάνο να καταφέρνει να μειώσει ακόμα περισσότερο την απόσταση από τον Πελέ, στην κορυφή των σκόρερ με την εθνική ομάδα.

Ο ποδοσφαιριστής της Τότεναμ έδειξε ξανά πόσο ταπεινός και μετριόφρων είναι, με τον Έμερσον ν' αποκαλύπτει πως: «Με ρωτούσε αν τον γνώριζε και είχε ακούσει για εκείνον ο Νεϊμάρ! Του είπα ότι “όπως τον γνωρίζεις εσύ, έτσι σε ξέρει και αυτός με τα παιχνίδια που έχεις κάνει”».

Τελικά οι δυο τους είχαν πολύ φιλική διάθεση ο ένας προς τον άλλον κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα και στο φινάλε πόζαραν χαμογελαστοί ανταλλάσοντας φανέλες.

What a photo. pic.twitter.com/VyHnjJOMM5

Son and Neymar appreciating each other’s greatness ❤️ pic.twitter.com/xbbmpjNnDW

Neymar comforted Son Heung-min after he picked up a knock ❤😍 pic.twitter.com/Hbt1idJR6I