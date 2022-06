Με τον Νεϊμάρ να παίζει κανονικά και να σκοράρει δις παρά τον τραυματισμό που είχε αποκομίσει σε προπόνηση, η Βραζιλία έφτασε εύκολα και διασκεδαστικά στο φιλικό 5-1 κόντρα στη Νότια Κορέα.

Η «σελεσάο» ταξίδεψε στη Σεούλ για την αναμέτρηση με τους Ασιάτες και φυσικά δεν είχε πρόβλημα να φτάσει σε μεγάλο σκορ και να το χαρεί, πανηγυρίζοντας με χορούς που ασφαλώς έγιναν... viral.

Ο Νεϊμάρ, παρά τον τραυματισμό που είχε αποκομίσει σε μια από τις τελευταίες προπονήσεις και εκφραζόταν ανησυχία για το δεξί του πόδι, έπαιξε και σκόραρε δις από την άσπρη βούλα στο 42' και το 57'. Με αυτά τα γκολ έφτασε πλέον στα 73 (με 52 ασίστ) σε 118 αναμετρήσεις με το εθνόσημο, έχοντας βρεθεί πλέον στο -4 από τον Πελέ!

Ο Ριτσάρλισον ήταν εκείνος που από το 7' είχε βάλει μπροστά τους Βραζιλιάνους και μάλιστα, είχαν δεχθεί την ισοφάριση στο 31' από τον Χουάνγκ Ούι-Ζο.

Οι Κουτίνιο (80') και Γκαμπριέλ Ζεσούς (90' + 3') ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο τελικό 5-1.

Most goals scored for Brazil's men's national team:



77 - Pelé

76

75

74

73 - Neymar



Closing in on the record. 🇧🇷 pic.twitter.com/OLnEzoBmfH