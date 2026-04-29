Ο Κάρλο Αντσελότι χαροποίησε ιδιαίτερα δύο νεαρούς Βραζιλιάνους, καθώς δεσμεύτηκε πως θα καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ 2026.

Νεϊμάρ στο Μουντιάλ; Ναι από τον Αντσελότι! Τουλάχιστον έτσι δεσμεύτηκε... on camera μπροστά σε δύο νεαρούς Βραζιλιάνους μετά την προπόνηση της Σελεσάο.

Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή του πολύπειρου Ιταλού τεχνικού για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι φίλαθλοι της Εθνικής Βραζιλίας αδημονούν καρτερικά να δουν τι θα συμβεί με την περίπτωση του Νεϊμάρ και αν εντέλει θα είναι στο... πλάνο του Κάρλο Αντσελότι.

Ο 66χρονος τεχνικός πάντως φάνηκε να αποκαλύπτει τα... σχέδια του μπροστά σε δύο νεαρούς συμπατριώτες του 34χρονου σταρ, οι οποίοι έφυγαν ιδιαίτερα πανευτυχείς μετά τη θετική απάντηση του πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, μεταξύ άλλων.

Ο πρώην παίκτης των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, μεταξύ άλλων, προσπαθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις με τη φανέλα της Σάντος στο εγχώριο πρωτάθλημα, προκειμένου να πείσει τον Καρλίτο πως είναι ακόμα ικανός για ένα «last dance», στην κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου.

