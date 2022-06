Μπέιλ και Μίλνερ θα βραβευτούν με MBE στους εορτασμούς για τα 70 χρόνια βασιλείας της Ελισάβετ

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 70 χρόνια βασιλείας της Ελισάβετ στον θρόνο, οι Γκάρεθ Μπέιλ και Τζέιμς Μίλνερ παρέλαβαν το βραβείο MBE (Μέλος του πιο εξαιρέτου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας)!

Οι διακρίσεις αποτελούν μέρος των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας, κατά τις οποίες η Ελισάβετ θα γιορτάσει τα 70 χρόνια στον θρόνο.

Ο Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από εννέα χρόνια, συμπεριλήφθηκε στη λίστα των βραβεύσεων για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία. Ο 32χρονος Ουαλός είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, έχοντας κερδίσει πέντε Champions League και συνολικά 19 τρόπαια με τους «Μερένγκες».

Ωστόσο, μάλλον αγαπιέται περισσότερο για τα επιτεύγματά του σε διεθνές επίπεδο, όπου έχει φτάσει τις 102 συμμετοχές, σημειώνοντας 38 γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Θυμίζουμε ότι χάρη σε εκείνον η Ουαλία είδε να μπαίνει ένα τέλος σε μια αναμονή 58 ετών για μια μεγάλη διοργάνωση, παίρνοντας την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016, όπου έφτασε ως τους ημιτελικούς. Τους οδήγησε επίσης στα νοκ άουτ του Euro του περυσινού καλοκαιριού και θα φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού και στον τελικό των πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου την προσεχή Κυριακή με την Ουκρανία, επιδιώκοντας να καθοδηγήσει την ομάδα του στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 64 χρόνια.

Επιπλέον ο πολύπειρος άσος, μαζί με τη σύζυγό του Έμμα, έχει δωρίσει πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες σε νοσοκομεία της Ουαλίας.

Το βραβείο ΜΒΕ θα παραλάβει και ο Τζέιμς Μίλνερ που από πλευράς του μετράει 588 εμφανίσεις στην Premier League και ακόμα 61 συμμετοχές με την Εθνική Αγγλίας. Έχει κερδίσει μια τεράστια γκάμα τροπαίων, όπως το πρωτάθλημα της Premier League, το Κύπελλο Αγγλίας και το Λιγκ Καπ, καθώς και το Champions League, το Σούπερ Καπ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

