Τεράστια η διαφορά της ψυχολογίας του. Άλλη αίσθηση όταν παίζει με την φανέλα της Αργεντινής. Και έχοντας αφήσει πίσω τα δύσκολα, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη περίσταση, το χαμόγελο του Μέσι όταν προσφέρει στην «αλμπισελέστε».

Ο Λίο πανηγύρισε ακόμα μια μεγάλη επιτυχία με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Με το εθνόσημο που τόσο αγαπάει. Και για το οποίο έχει δεχθεί δριμεία κριτική αποτυγχάνοντας να οδηγήσει το ποδόσφαιρο του έθνους σε μεγάλες στιγμές στο παρελθόν. Καμία προσπάθειά του δεν είχε το αποτέλεσμα που θα ήθελε εκείνος και ο λαός του.

Αυτός ο λαός που από την πρώτη στιγμή τον είχε χρίσει διάδοχο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και έριξε στους ώμους του απίστευτο βάρος για να στείλει την Αργεντινή στην κορυφή. Και τώρα που τα δύσκολα έχουν μείνει στην άκρη, με τον Μέσι να έχει σηκώσει δυο τρόπαια ως ηγέτης της «αλμπισελέστε», αυτό το χαμόγελο που έχει κάθε φορά, δεν συγκρίνεται ούτε καν με την Μπαρτσελόνα. Γιατί φυσικά δεν μπορεί να γίνει καν λόγος για τον ένα χρόνο στην Παρί Σεν Ζερμέν...

Το Finalissima αναβίωσε φέτος για πρώτη φορά από το 1993! Και το σκορ ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Νοτιοαμερικανούς ήταν στο 1-1 πριν από τη φετινή αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ιταλία.

Το 1985 οι Γάλλοι είχαν κάνει την αρχή και είχαν αναδειχθεί Υπερπρωταθλητές, με την «αλμπισελέστε» να κάνει την ... ισοφάριση, 29 χρόνια πριν από τον θρίαμβο του Μέσι και της παρέας του. Και επειδή δεν θα μπορούσε να μην είναι σημαδιακή η περίσταση, ο νυν ηγέτης της Αργεντινής απλά... συνέχισε το έργο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα από το '93.

Τότε, η ομάδα της Conmebol είχε κατακτήσει το Copa America του 1991, περίμενε έναν χρόνο για να δει την Δανία να φτάνει στο θαύμα του Euro του '92 και το ματς του Finalissima έγινε στο Μπουένος Άιρες.

Το αυτογκόλ του Γκραβιότο είχε βάλει μπροστά τους Σκανδιναβούς, ο Κανίγια κατάφερε να ισοφαρίσει για την Αργεντινή, με τον Μαραντόνα να μην καταφέρνει να σκοράρει. Οι δύο ομάδες είχαν και από ένα δοκάρι και τελικά στα πέναλτι θριάμβευσε η ομάδα του Μπαζίλε.

Οι συγκρίσεις, οι ομοιότητες, η μοίρα, το πεπρωμένο του, όλα συνηγορούσαν πως το ποδόσφαιρο της Αργεντινής είχε βρει τον άνθρωπο που μετά τον μεγάλο Ντιεγκίτο, θα πετύχαινε φοβερά και τρομερά πράγματα με την εθνική ομάδα. Και όταν πλέον οι αποτυχίες όχι απλά διαδέχονταν η μία την άλλη, αλλά άρχισαν να γίνονται... κάτι σύνηθες, τότε ο Μέσι δεν το είχε αντέξει. Ποιος θα ξεχάσει την γεμάτη πίκρα απόφασή του ν' αποσυρθεί από την εθνική ομάδα το 2016 μετά τον χαμένο τελικό του Copa America από τη Χιλή;

Κι όμως, ο Λίο τα έβαλε κάτω, σκέφτηκε ψύχραιμα και έβαλε την αγάπη για τη φανέλα της πατρίδας του πάνω από κάθε δική του δυσκολία. Δεν ήθελε να σταθεί μπροστά στα αδιέξοδα που τον οδηγούσε η καριέρα του κάθε φορά που υπηρετούσε το εθνόσημο. Και άρχισε σταδιακά να παίρνει τα πάνω του. Έπρεπε να το κάνει. Και δεν είναι απλά ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Είναι ότι το είχε πάρει πλέον απόφαση.

Έπειτα από δυο διαδοχικούς χαμένους τελικούς από τους Χιλιανούς στο Copa America και τρεις σερί γενικότερα, ο Μέσι προσωρινά θέλησε να πάρει τις ανάσες του. Από τον Ιούνιο του 2016, είχε δυο μήνες περιθώριο να ζυγίσει όλα τα δεδομένα, όμως, η καρδιά του ήταν αυτή που μίλησε.

«Η αγάπη μου για την Αργεντινή δεν με αφήνει να φύγω...» είχε δηλώσει τον Αύγουστο εκείνου του έτους, όταν πλέον το όνομά του συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018, έχοντας συζητήσει και με τον Εντγκάρδο Μπάουζα τότε...

Και φτάνουμε στο κυρίως... πιάτο. Σε αυτό που θέλει τον Λιονέλ Μέσι να είναι άλλος άνθρωπος πλέον όταν φοράει τη φανέλα της Αργεντινής. Να είναι ποδοσφαιριστής που απολαμβάνει τις προπονήσεις, το παρεάκι που έχουν φτιάξει με τους υπόλοιπους συμπατριώτες του και φυσικά, που έχουν αρχίσει ν' αποκτούν την ιδανική νοοτροπία. Αυτή που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τη διεκδίκηση μεγάλων τροπαίων και που τους έχει προσφέρει το Copa America του 2021 σε τελικό απέναντι στην Βραζιλία και το πρώτο τρόπαιο του Finalissima μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο Λίο, όσο κι αν έχει κρατήσει τη Μπαρτσελόνα στην καρδιά του, όσο κι αν έχει ζήσει εποχές και στιγμές που δεν θα τις ξαναβρεί ποτέ μπροστά του, δεν αλλάζει με τίποτα τις μέρες που περνάει ως μέλος της εθνικής ομάδας. Και μπορεί να άργησε πολύ να πάρει τρόπαια, όμως, πλέον μετράει δυο κούπες σε κάτι λιγότερο από έναν χρόνο. Και αυτές οι κούπες σήμαιναν πολλά για εκείνον. Του έχουν χαρίσει προσωπική δικαίωση.

Και μπορεί στα μάτια των συμπαικτών του να είναι εκείνος λίγο πιο πάνω, όμως, φροντίζει να είναι απλά ένας απ' αυτούς. Κι ας έχει δηλώσει ο Μαρτίνες ότι θα... πέθαινε για τον Μέσι. Κι ας μην ξεκολλάει από δίπλα του ο Ντε Πολ σε καμία φωτογραφία. Όλοι τους εμπνέονται από εκείνον κι αυτός διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του στην «αλμπισελέστε». Και τώρα το βλέμμα στρέφεται σε μερικούς μήνες στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Εκεί όπου ίσως είναι το ... Last Dance του. Όπως ενδεχομένως θα συμβεί και με τον Κριστιάνο. Εκτός κι αν αμφότεροι αποφασίσουν ότι... θα το λέει και σε τέσσερα χρόνια η καρδούλα τους. Μέχρι τότε, ο Λίο, έστω και αργά, βιώνει με την αγαπημένη του φανέλα, ό,σα πραγματικά του άξιζαν...

