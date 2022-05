Η πιο ακριβή φανέλα στην ιστορία έγινε από σήμερα η θρυλική φανέλα που φόρεσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986, καθώς πωλήθηκε σε δημοπρασία αντί 8,4 εκατομμυρίων ευρώ!

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι γεγονός. Η φανέλα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα από τη μυθική εμφάνιση κόντρα στην Αγγλία στο «Αζτέκα», όπου πέτυχε το «χέρι του Θεού» και το κορυφαίο γκολ της ιστορίας των Μουντιάλ, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο κι έγινε η ακριβότερη φανέλα όλων των εποχών!

Παρά τις προσπάθειες της αργεντίνικης ομοσπονδίας που παρενέβη στη δημοπρασία ζητώντας από τον κάτοχο της φανέλας, Στιβ Χοτζ, να δοθεί στην πατρίδα του «Pibe D'Oro», ο οίκος Sotheby's κατοχύρωσε την πώληση της φανέλας αντί του «αστρονομικού» ποσού των 8,4 εκατομμυρίων ευρώ, τρία εκατομμύρια παραπάνω από την αρχική τιμή πώλησης!

Έτσι, ο αείμνηστος Ντιεγκίτο γράφει ιστορία και μετά θάνατον, καθώς η θρυλική του φανέλα είναι από σήμερα η πιο ακριβή της ιστορίας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης που κατείχε η φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ, εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του μπέιζμπολ, η οποία είχε πωληθεί τον Ιούνιο του 2019 για 5,2 εκατομμύρια ευρώ.

The Diego Maradona @Argentina shirt which he wore in the 1986 @FIFAWorldCup quarter-final against England has sold for £7,142,500 at the end of a two-week online auction at @Sothebys, it officially becomes the most expensive match-worn sports jersey in history. pic.twitter.com/MTGVFlgmhZ