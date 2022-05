Η ομοσπονδία της Αργεντινής, με τη στήριξη της οικογένειας του Ντιέγκο Μαραντόνα προσπαθεί να μπει «σφήνα» στη δημοπρασία της φανέλας του «Pibe de Oro» από το ματς με την Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986 και να εξαγοράσει αυτή το ιστορικό ποδοσφαιρικό «κειμήλιο».

Η δημοπρασία της φανέλας του Ντιέγκο Μαραντόνα από το «one man show» του Αργεντινού στον αγώνα με την Αγγλία για το Μουντιάλ του 1986 βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Μεγάλη Τετάρτη και σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί. Θυμίζουμε πως για τη φανελά με την οποία ο «Ντιεγκίτο» έκανε το «χέρι του Θεού» και πέτυχε το «γκολ του αιώνα» υπάρχει προσφορά άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Η φανέλα ανήκε στον Στιβ Χοτζ, εκ των Άγγλων διεθνών που αντιμετώπισαν τον Μαραντόνα στο «Αζτέκα» και που, μάλιστα, είχε κάνει την απομάκρυνση από την οποία ο «Ντιεγκίτο» είχε σκοράρει με το περίφημο «χέρι του Θεού». Ο παλαίμαχος θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ είχε ανταλλάξει φανέλες με τον Aργεντινό θρύλο μετά το τέλος του αγώνα, κρατώντας σπίτι του την ανεκτίμητη εμφάνιση για αρκετά χρόνια μέχρι να τη δωρίσει στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Sun» το πρωί της Τετάρτης (4/5) έφτασε στο Λονδίνο ομάδα εκπροσώπων της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής, της οικογένειας του Μαραντόνα και μιας ιδιωτικής εταιρείας ενθυμίων με σκοπό να μπουν «σφήνα» στη δημοπρασία του διεθνή οίκου «Sotheby's», να εξαγοράσουν τη φανέλα του «Pibe de Oro» και να τη βάλουν σε μουσείο στο Μπουένος Άιρες .

«Πουλάτε κάτι που ανήκει στον Μαραντόνα και στην ομοσπονδία χωρίς άδεια. Θα έπρεπε να είναι στην Αργεντινή για να το απολαύσουν όλοι οι Αργεντινοί – και όχι για να την έχει ένας εκατομμυριούχος στην ντουλάπα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα από τα μέλη της αποστολής.

