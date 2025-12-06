Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των αγώνων του Μουντιάλ 2026.

Δεν έμεινε πολύ, μόνο λίγοι μήνες... υπομονής! Το Μουντιάλ 2026 περιμένει στη «γωνία» και μετά την κλήρωση των ομίλων, όπου οι 48 ομάδες χωρίστηκαν σε 12 γκρουπ, έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των αγώνων. Το βέβαιο είναι πως το καλοκαιράκι θα χρειαστούν μπόλικοι... καφέδες, ενεργειακά ποτά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει με την αϋπνία, αφού λόγω μεγάλης διαφοράς ώρας τα ξενύχτια και τα αξημέρωτα ξυπνήματα θα είναι πολλά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026:

1ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Μεξικό – Νότιος Αφρική (11 Ιουνίου | 23:00 – Μέξικο Σίτι)

Νότια Κορέα – Δανία/Β. Μακεδονία/Τσεχία/Ιρλανδία (12 Ιουνίου | 06:00 – Γουαδαλαχάρα)

2η αγωνιστική

Δανία/Β. Μακεδονία/Τσεχία/Ιρλανδία – Νότιος Αφρική (18 Ιουνίου | 21:00 – Ατλάντα)

Μεξικό – Νότια Κορέα (18 Ιουνίου | 05:00 – Γουαδαλαχάρα)

3η αγωνιστική

Δανία/Β. Μακεδονία/Τσεχία/Ιρλανδία – Μεξικό (25 Ιουνίου | 05:00 – Μέξικο Σίτι)

Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (25 Ιουνίου | 05:00 – Μοντερέι)

2ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Καναδάς – Ιταλία/Β. Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία (12 Ιουνίου | 22:00 – Τορόντο)

Κατάρ – Ελβετία (13 Ιουνίου | 01:00 – Σαν Φρανσίσκο)

2η αγωνιστική

Ελβετία – Ιταλία/Β. Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία (19 Ιουνίου | 00:00 – Λος Άντζελες)

Καναδάς – Κατάρ (19 Ιουνίου | 04:00 – Βανκούβερ)

3η αγωνιστική

Ελβετία – Καναδάς (25 Ιουνίου | 00:00 – Βανκούβερ)

Ιταλία/Β. Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία – Κατάρ (25 Ιουνίου | 00:00 – Σιάτλ)

3ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Βραζιλία – Μαρόκο (14 Ιουνίου | 01:00 – Νιου Τζέρσεϊ)

Αϊτή – Σκωτία (14 Ιουνίου | 04:00 – Βοστώνη)

2η αγωνιστική

Σκωτία – Μαρόκο (20 Ιουνίου | 01:00 – Βοστώνη)

Βραζιλία – Αϊτή (20 Ιουνίου | 04:00 – Φιλαδέλφεια)

3η αγωνιστική

Σκωτία – Βραζιλία (25 Ιουνίου | 01:00 – Μαϊάμι)

Μαρόκο – Αϊτή (25 Ιουνίου | 01:00 – Ατλάντα)

4ος Όμιλος

1η αγωνιστική

ΗΠΑ – Παραγουάη (13 Ιουνίου | 07:00 – Λος Άντζελες)

Αυστραλία – Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο (13 Ιουνίου | 10:00 – Βανκούβερ)

2η αγωνιστική

Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο – Παραγουάη (19 Ιουνίου | 10:00 – Σαν Φρανσίσκο)

ΗΠΑ – Αυστραλία (20 Ιουνίου | 01:00 – Σιάτλ)

3η αγωνιστική

Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο – ΗΠΑ (26 Ιουνίου | 08:00 – Λος Άντζελες)

Παραγουάη – Αυστραλία (26 Ιουνίου | 08:00 – Σαν Φρανσίσκο)

5ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Γερμανία – Κουρασάο (14 Ιουνίου | 21:00 – Χιούστον)

Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (15 Ιουνίου | 02:00 – Φιλαδέλφεια)

2η αγωνιστική

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (20 Ιουνίου | 23:00 – Τορόντο)

Εκουαδόρ – Κουρασάο (21 Ιουνίου | 04:00 – Κάνσας)

3η αγωνιστική

Εκουαδόρ – Γερμανία (25 Ιουνίου | 23:00 – Νιου Τζέρσεϊ)

Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (25 Ιουνίου | 23:00 – Φιλαδέλφεια)

6ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Ολλανδία – Ιαπωνία (15 Ιουνίου | 00:00 – Ντάλας)

Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία – Τυνησία (15 Ιουνίου | 07:00 – Μοντερέι)

2η αγωνιστική

Ολλανδία – Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία (20 Ιουνίου | 21:00 – Χιούστον)

Τυνησία – Ιαπωνία (21 Ιουνίου | 09:00 – Μοντερέι)

3η αγωνιστική

Ιαπωνία – Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία (26 Ιουνίου | 03:00 – Ντάλας)

Τυνησία – Ολλανδία (26 Ιουνίου | 03:00 – Κάνσας)

7ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Ιράν – Νέα Ζηλανδία (16 Ιουνίου | 07:00 – Λος Άντζελες)

Βέλγιο – Αίγυπτος (16 Ιουνίου | 01:00 – Σιάτλ)

2η αγωνιστική

Βέλγιο – Ιράν (22 Ιουνίου | 01:00 – Λος Άντζελες)

Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (22 Ιουνίου | 07:00 – Βανκούβερ)

3η αγωνιστική

Αίγυπτος – Ιράν (27 Ιουνίου | 09:00 – Σιάτλ)

Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (27 Ιουνίου | 09:00 – Βανκούβερ)

8ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι (15 Ιουνίου | 19:00 – Ατλάντα)

Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (16 Ιουνίου | 01:00 – Μαϊάμι)

2η αγωνιστική

Ισπανία – Σαουδική Αραβία (21 Ιουνίου | 19:00 – Ατλάντα)

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι (22 Ιουνίου | 01:00 – Μαϊάμι)

3η αγωνιστική

Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (27 Ιουνίου | 04:00 – Χιούστον)

Ουρουγουάη – Ισπανία (27 Ιουνίου | 05:00 – Γουαδαλαχάρα)

9ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Γαλλία – Σενεγάλη (16 Ιουνίου | 22:00 – Νιου Τζέρσεϊ)

Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμι – Νορβηγία (17 Ιουνίου | 01:00 – Βοστώνη)

2η αγωνιστική

Γαλλία – Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμι (23 Ιουνίου | 00:00 – Φιλαδέλφεια)

Νορβηγία – Σενεγάλη (23 Ιουνίου | 03:00 – Νιου Τζέρσεϊ)

3η αγωνιστική

Νορβηγία – Γαλλία (26 Ιουνίου | 22:00 – Βοστώνη)

Σενεγάλη – Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμι (26 Ιουνίου | 22:00 – Τορόντο)

10ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Αργεντινή – Αλγερία (17 Ιουνίου | 05:00 – Κάνσας)

Αυστρία – Ιορδανία (16 Ιουνίου | 10:00 – Σαν Φρανσίσκο)

2η αγωνιστική

Αργεντινή – Αυστρία (22 Ιουνίου | 21:00 – Ντάλας)

Ιορδανία – Αλγερία (23 Ιουνίου | 09:00 – Σαν Φρανσίσκο)

3η αγωνιστική

Αλγερία – Αυστρία (28 Ιουνίου | 06:00 – Κάνσας)

Ιορδανία – Αργεντινή (28 Ιουνίου | 06:00 – Ντάλας)

11ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Πορτογαλία – Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία (17 Ιουνίου | 21:00 – Χιούστον)

Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (18 Ιουνίου | 07:00 – Μέξικο Σίτι)

2η αγωνιστική

Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (23 Ιουνίου | 21:00 – Χιούστον)

Κολομβία – Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία (24 Ιουνίου | 07:00 – Γουαδαλαχάρα)

3η αγωνιστική

Κολομβία – Πορτογαλία (28 Ιουνίου | 02:30 – Μαϊάμι)

Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν (28 Ιουνίου | 02:30 – Ατλάντα)

12ος Όμιλος

1η αγωνιστική

Αγγλία – Κροατία (18 Ιουνίου | 00:00 – Ντάλας)

Γκάνα – Παναμάς (18 Ιουνίου | 02:00 – Τορόντο)

2η αγωνιστική

Αγγλία – Γκάνα (24 Ιουνίου | 00:00 – Βοστώνη)

Παναμάς – Κροατία (24 Ιουνίου | 02:00 – Τορόντο)

3η αγωνιστική

Παναμάς – Αγγλία (28 Ιουνίου | 00:00 – Νιου Τζέρσεϊ)

Κροατία – Γκάνα (28 Ιουνίου | 00:00 – Φιλαδέλφεια)

Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Μουντιάλ 2026