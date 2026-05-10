Η νίκη της Σέλτικ επί της Ρέιντζερς δύναται να ωφελήσει τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που ο Δικέφαλος του Βορρά πάει στα προκριματικά του Champions League.

Η Σέλτικ ήταν η μεγάλη νικήτρια του Old Firm, καθώς καθάρισε τη Ρέιντζερς και μπήκε ακόμη πιο δυνατά στο κόλπο του τίτλου στη Σκωτία, με τους ηττημένους από την άλλη να μένουν και μαθηματικά εκτός δυάδας και εκτός Champions League.

Κάτι που ευνόησε τον ΠΑΟΚ, όπως επισήμανε με δημοσίευσή του ο Ανδρέας Δημάτος. Κι αυτό γιατί αν οι Θεσσαλονικείς τερματίσουν δεύτεροι στα playoffs της Stoiximan Super League και πάνε στον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα είναι δεδομένα ισχυροί.

Ο σύμβουλος της UEFA εξήγησε μάλιστα πως με αυτά τα δεδομένα, οι πιθανοί αντίπαλοι του ελληνικού συλλόγου θα είναι μία εκ των Σέλτικ ή Χαρτς από τη Σκωτία, μία εκ των Στουρμ Γκρατς ή Ζάλτσμπουργκ από την Αυστρία και μία εκ των Γιαγκελόνια, Ράκοφ ή Γκόρνικ Ζάμπρζε από την Πολωνία. Σε περίπτωση rebalancing, τότε η Σέλτικ ανεβαίνει και αυτή στους ισχυρούς.

Τέλος, ο Ολυμπιακός θα είναι ισχυρός σε κάθε σενάριο, ενώ σε περίπτωση που βγει δεύτερη η ΑΕΚ, θα έχει πιθανότητες μόνο με rebalancing και δεύτερη τη Χαρτς στη σκωτσέζικη Premiership.

Αναλυτικά:

Εκτός του επόμενου Champions League η Ρέιντζερς, μετά την ήττα από τη Σέλτικ που… πολιορκεί τη Χαρτς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Θετική εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ που στην περίπτωση που τερματίσει δεύτερος θα είναι δεδομένα ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό του League Path στα προκριματικά του Champions League!

Πιθανοί του αντίπαλοι η δεύτερη Σκωτίας (Σέλτικ με τα τωρινά δεδομένα ή Χαρτς), η δεύτερη της Αυστρίας (Στουρμ Γκρατς με τα τωρινά δεδομένα ή Σαλτσμπουργκ) και η δεύτερη της Πολωνίας (Γιαγκελόνια ή Ρακόφ ή Γκόρνικ).

Αν υπάρξει rebalancing με τον κάτοχο, τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι ισχυρός μαζί με τη Σέλτικ και θα κληρωθεί με μια εκ των δεύτερων Πολωνίας και Αυστρίας με τα τωρινά δεδομένα!

Ο Ολυμπιακός θα ήταν δεδομένα ισχυρός σε κάθε σενάριο, η ΑΕΚ θα έχει πιθανότητες ως δεύτερη μόνο με rebalancing και δεύτερη στη Σκωτία τη Χαρτς!