Τραγούδι για τον Γιακουμάκη: «Είναι ένα δώρο από το Θεό» (vid)

Μουσικός στη Σκωτία που είναι και φίλος της Σέλτικ έγραψε ένα τραγούδι αφιερωμένο στον 28χρονο Ελληνα φορ.

Σημείο αναφοράς της φετινής Σέλτικ έχει αναγορευτεί ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς το 2022 είναι «on fire» και οδηγεί τους Κέλτες στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο 28χρονος φορ έχει βρει αθροιστικά στη σεζόν 12 φορές δίχτυα και ο μουσικός Σι Ντόλιν έγραψε ένα τραγούδι για χάρη του που έχει γίνει viral μεταξύ των φίλων της ομάδας.



«Giakoumakis comes from Greece

When he plays he scores with ease

He leads the line he plays up top Our number 7 gift from God», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι σημαίνει; «Πως ο Γιακουμάκης που έρχεται από την Ελλάδα σκοράρει με ευκολία και το Νο 7 που φορά είναι ένα δώρο από το Θεό».