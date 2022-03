Στο τιμόνι της Αϊντχόφεν θα βρίσκεται ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ από τη νέα σεζόν, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας ως το 2025 με τον ολλανδικό σύλλογο.

Το μεγάλο βήμα σε πάγκο πρώτης ομάδας πραγματοποιεί ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, ο οποίος συμφώνησε με την PSV για να αναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας από τη νέα σεζόν.

Μετά το «ναυάγιο» της ανανέωσης του Ρόγκερ Σμιντ ο οποίος θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, η Αϊντχόφεν κίνησε αμέσως τις διαδικασίες του αντικαταστάτη του κι ανακοίνωσε την πρόσληψη του παλαίμαχου στράικερ αρχής γενομένης από το ερχόμενο καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας ως το 2025.

Ο άλλοτε εμβληματικός σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων βρίσκεται από το 2016 στα τμήματα υποδομής της PSV κι από το περασμένο καλοκαίρι προπονεί την Κ-21, έχοντας θητεύσει στο παρελθόν και στην εθνική Ολλανδίας ως βοηθός του Ρόναλντ Κούμαν.

