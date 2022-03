O Ρουντ Φαν Νίλστεροϊ είναι έτοιμος να πάρει «προαγωγή» στην Αϊντχόφεν και να διαδεχθεί τον Ρότζερ Σμιντ στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας.

O Ρουντ Φαν Νίλστεροϊ μια δεκαετία μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση και αφού έκανε το «αγροτικό» του ως βοηθός προπονητών στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και ως τεχνικός στις ομάδες νέων της Αϊντχόφεν, είναι έτοιμος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία πρώτης ομάδας και μάλιστα σε ένα κλαμπ του επιπέδου της PSV.

Σύμφωνα με την «De Telegraaf» το συμβόλαιο του Ρότζερ Σμιντ ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν πρόκειται να ανανεωθεί με τη διοίκηση του ολλανδικού κλαμπ να έχει ξεχωρίσει ως εκλεκτό για την διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της ομάδας τον παλαίμαχο θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Φαν Νίλστεροϊ ήταν αρκετά διστακτικός στο να αποδεχτεί την πρόταση της Αϊντχόφεν, όμως μετά από επαφές που είχε μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα με τον νέο τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Μαρσέλ Μπραντς η συμφωνία είναι δεδομένη.

Ruud van Nistelrooy 'says YES' to becoming PSV manager https://t.co/FUv2Biijm2