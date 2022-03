Ιδιαίτερες εκπλήξεις περιείχαν οι επιλογές του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για τα δύο φιλικά παιχνίδια του Βελγίου με Ιρλανδία και Μπουρκίνα Φάσο, καθώς άφησε εκτός τους Ρομέλου Λουκάκου, Τιμπό Κουρτουά, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Εντέν Αζάρ.

Στις 25 και στις 29 Μαρτίου, η εθνική Βελγίου θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις με Ιρλανδία και Μπουρκίνα Φάσο αντίστοιχα. Για τα εν λόγω παιχνίδια ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν συμπεριέλαβε στις κλήσεις του τα μεγάλα αστέρια της ομάδας.

Ο λόγος για τους Ρομέλου Λουκάκου, Τιμπό Κουρτουά, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Εντέν Αζάρ, μιας και θέλησε να δώσει ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές όπως οι Μισί Μπατσουαγί και Αντνάν Γιανουζάι, οι οποίοι έως τώρα δεν έχουν καταφέρει να δείξουν κάτι με το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα.

Our Devils are almost back in town. 🔥🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/Z31IXfXJcz