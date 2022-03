Η FIFA ανακοίνωσε προσωρινή διάταξη για τις μεταγραφές Ουκρανών ποδοσφαιριστών εκτός μεταγραφικής περιόδου.

Μετά την αναστολή των συμβολαίων των ξένων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε ρωσικά και ουκρανικά κλαμπ η FIFA ανακοίνωσε σήμερα (16/3) μια νέα αλλαγή δεδομένων στο μεταγραφικό «παζάρι». Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε γνωστό πως πλέον και οι Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα τους θα μπορούν να υπογράφουν συμβόλαια εκτός μεταγραφικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της FIFA:

«Μπορεί να επιτραπεί στους Ουκρανούς παίκτες να υπογράφουν σε άλλο σύλλογο, ακόμη και αν αυτή η περίοδος έχει κλείσει. Η FIFA θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Ουκρανία για να διασφαλίσει ότι το κανονιστικό πλαίσιο αντανακλά τις όποιες εξελίξεις.

Συνεχίζει επίσης να καταδικάζει τη συνεχιζόμενη χρήση βίας από τη Ρωσία στην Ουκρανία και καλεί για ταχεία παύση των εχθροπραξιών και για επιστροφή στην ειρήνη».

