Η FIFA ανακοίνωσε την αναστολή όλων των συμβολαίων των ξένων ποδοσφαιριστών στο ουκρανικό πρωτάθλημα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022, ενώ στη Ρωσία έχουν δικαίωμα να αναστείλουν μονομερώς τη σύμβαση μετά τις 10 Μαρτίου. Δυσαρέσκεια από τη FIFPro.

Tην τελική της απόφαση για το ζήτημα των ξένων ποδοσφαιριστών που έχουν συμβόλαιο με ομάδες από το ρωσικό και το ουκρανικό πρωταθλήμα ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (7/3) η FIFA. Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου δίνει το δικαίωμα στους αθλητές να λύσουν τα συμβόλαιά τους με τους συλλόγους, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μεταγραφή σε άλλον σύλλογο μέχρι τις 7 Απριλίου, με ορίζοντα τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Τα συμβόλαια των ξένων στην Ουκρανία έχουν αυτόματα ανασταλεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022, ενώ τα ρωσικά κλαμπ έχουν διορία να τα βρουν με τους ποδοσφαιριστές μέχρι τις 10 Μαρτίου και αν δεν τα καταφέρουν οι ξένοι θα μπορούν να αναστείλουν τη σύμβαση μονομερώς, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022. Οι παίκτες και οι προπονητές θα θεωρούνται ελεύθεροι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 και ως εκ τούτου θα έχουν την ελευθερία να υπογράψουν συμβόλαιο με άλλη ομάδα χωρίς συνέπειες.

Η μεγαλύτερη διεθνής ένωση των ποδοσφαιριστών στον κόσμο, FIFPro, χαρακτήρισε ως «άτολμη» αυτή την απόφαση, καθώς είναι δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές να βρουν ομάδα για το υπόλοιπο της σεζόν.

FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine ▶️ https://t.co/odNLmadIcs pic.twitter.com/SvLubX3Z5c

FIFPRO response, say decision 'too timid'. "Hard for players to find employment for remainder of season with uncertainty looming over them + within a few weeks, they will be in a very difficult situation once again." https://t.co/2ct4uEMefx