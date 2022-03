Ρεμπρόφ: «Μετά το τέλος της σεζόν επιστρέφω στην Ουκρανία για να πολεμήσω»

O Oυκρανός τεχνικός Σεργκέι Ρεμπρόφ σε δηλώσεις του επισήμανε πως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας του στο πρωτάθλημα θα επιστρέψει στην χώρα του για να πολεμήσει.

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ το καλοκαίρι ήταν ο πρώτος στόχος της ΑΕΚ για την θέση του προπονητή, όμως οι δυο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία και εν τέλει ο πρώην διεθνής επιθετικός της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας πήγε στην Αλ Αΐν, την οποία μέχρι στιγμής οδηγεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο 47χρονος τεχνικός παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα «Independent.ie» και επισήμανε πως με το που ολοκληρώσει τη σεζόν με την ομάδα του θα επιστρέψει στην πατρίδα του και θα πολεμήσει για αυτή ώστε να την προστατέψει από την εισβολή των Ρώσων.

«Έχω μιλήσει με δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο και θέλω να ξέρουν όλοι τι συμβαίνει. Τώρα δεν μπορώ να σκέφτομαι το ποδόσφαιρο, πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας την υπεράσπιση της χώρας μας. Εγώ είμαι υπερήφανος για τους ανθρώπους, για τους στρατιώτες που μάχονται. Έχω μία δουλειά εδώ αλλά με το που τελειώσει η σεζόν, θα επιστρέψω σπίτι, στους ανθρώπους μου. Θα παλέψω, θα πάρω ένα ένα όπλο για να έχω στο χέρι. Και θα επιβιώσουμε, δεν βλέπω πιθανό τον οποιοδήποτε συμβιβασμό με τον Πούτιν», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Σεργκέι Ρεμπρόφ.



