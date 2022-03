Οι Αρχές στο Μεξικό προχώρησαν στη σύλληψη 14 οπαδών με αφορμή τα σοκαριστικά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Κερετάρο - Άτλας.

Συγκλονισμένος είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου από τα αιματηρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Κερετάρο και Άτλας. Σύμφωνα όμως με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα στο Μεξικό, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες φίλαθλοι βρίσκονται στο νοσοκομείο με τραύματα.

Έπειτα από ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε εισαγγελέας εις βάρος 15 ατόμων, η Αστυνομία ανακοίνωσε πως προχώρησε στη σύλληψη των πρώτων 14 υπόπτων που κατηγορούνται για ενεργή συμμετοχή στα άγρια επεισόδια. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ένας από τους συλληφθέντες οδηγήθηκε ενώπιον των αρχών αφού τον «έδωσε» η μητέρα του!

«Συνολικά είναι 14 οι συλλήψεις που έγιναν. Μια εξ αυτών ολοκληρώθηκε με την βοήθεια μιας μητέρας που έφερε τον γιο της για να τον παραδώσει στην αστυνομία. Οι συλλήψεις έγιναν στις περιοχές Κερετάρο, Κολόν και Ελ Μαρκές» ανέφερε σε ανακοίνωση η εισαγγελία.

Thoughts are with the situation in Mexico right now where violence between fans of Queretaro and Atlas has led to multiple unconscious people laying around the field and stadium.



A stain on the sport in the region. pic.twitter.com/a0dzH5DBe1