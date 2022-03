Απίστευτες σκηνές εκτιλύχθηκαν στο πρωτάθλημα του Μεξικού, όταν οι οπαδοί της αναμέτρησης ανάμεσα σε Κουερετάρο και Άτλας «πιάστηκαν» στα χέρια, εντός αγωνιστικού χώρου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Μέσα της χώρας της κεντρικής Αμερικής, υπήρξε ένταση στη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κουερετάρο και την Άτλας για το πρωτάθλημα στο Μεξικό.

Τα πράγματα όμως ξέφυγαν με αποτέλεσμα οπαδοί να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο και να υπάρξουν μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα στους θερμοκέφαλους οπαδούς των δύο ομάδων.

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς εμφανίζονται άνθρωποι πεσμένοι χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ μάλιστα υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για την ύπαρξη νεκρών. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 22 τραυματισμοί, εννέα εκ των οποίων βρίσκονται στο νοσοκομείο και δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στο Μεξικό, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η διοργανώτρια Αρχή του πρωταθλήματος στο Μεξικό βλέποντας τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ Κουερετάρο και Άτλας, αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβολή των υπόλοιπων αγώνων της αγωνιστικής. Μάλιστα, όπως είναι αναμενόμενο, οι δύο ομάδες αναμένεται να τιμωρηθούν σκληρά.

