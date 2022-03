Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην αναμέτρηση πρωταθλήματος ανάμεσα στην Κουερετάρο και την Άτλας, στο Μεξικό. Ακολουθούν σκληρές εικόνες!

Ο αγώνας Κουερετάρο - Άτλας για το πρωτάθλημα του Μεξικού διεκόπη και στο τέλος αναβλήθηκε, μετά τα αιματηρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα, θερμοκέφαλοι οπαδοί εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μάχες σώμα με σώμα. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 22 τραυματισμοί, εννέα εκ των οποίων βρίσκονται στο νοσοκομείο και δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα όμως με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα στο Μεξικό, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι αστυνομικές Αρχές άργησαν να επέμβουν, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος. Οπως φαίνεται μάλιστα κι από το παρακάτω βίντεο, που έγινε viral, αστυνομικός μιλά αμέριμνος στο κινητό του τηλέφωνο, την ώρα που από πίσω του, οπαδοί της Κουερετάρο τρέχουν να συμπλακούν με εκείνους της Άτλας.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες!

I live in Mexico in one of the most violent states, and I'm desensitized to violence,but the videos really made me feel sick,disgusted, and enraged for these acts of violence,the one who did this are not humans anymore #atlasvsqueretaro #fifa #futbol #football #soccer #justicia pic.twitter.com/QAJqr8AXR0