Οι Σέλτικ και Ρέιντζερς για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα παίξουν στην Αυστραλία έχοντας συμφωνήσει και ανακοινώσει τη συμμετοχή τους σε τουρνουά τεσσάρων ομάδων!

Τα δυο κλαμπ της Γλασκώβης θα συμμετέχουν στο Sydnay Super Cup κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ!

Πιο συγκεκριμένα, το τουρνουά των τεσσάρων συλλόγων θα ξεκινήσει στις 16 του Νοέμβρη του 2022, ενώ, πέρα από τις Σέλτικ και Ρέιντζερς θα παίξουν και οι Sydney FC και Sydney Wanderers.

Οι Σέλτικ και Ρέιντζερς θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης, ενώ, εφόσον φυσικά ο Άγγελος Ποστέκογλου συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο των «καθολικών», θα έχει την ευκαιρία να παρατάξει την ομάδα του κόντρα στους «διαμαρτυρόμενους» μπροστά στους συμπατριώτες του και να ψάξει μια μεγάλη νίκη γοήτρου.

#RangersFC will return to Australia this November with the club participating in the inaugural Sydney Super Cup, which will include the first ever international Old Firm fixture.



