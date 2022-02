Βίντεο επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς των ανθρώπων της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για χτυπήματα που δέχθηκαν ποδοσφαιριστές από τους άνδρες ασφαλείας στον απόλυτο χαμό που επικράτησε στο φινάλε του ματς με την Πόρτο.

Επί 5 λεπτά κανείς δεν καταλάβαινε τι συμβαίνει. Ο διαιτητής της αναμέτρησης κρατούσε την κόκκινη κάρτα στα χέρια κι απλά την έδειχνε σε παίκτες που έπιανε το μάτι του ότι καυγάδιζαν και άξιζαν την αποβολή.

Το απόλυτο χάος με 40 άτομα και... τα ball-boys στην εξίσωση στο επεισοδικό φινάλε του ματς στο «Ντραγκάο» το βράδυ της Παρασκευής.

Οι άνθρωποι της Σπόρτινγκ παραπονέθηκαν και για χτυπήματα ορισμένων από τους άνδρες ασφαλείας προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και αυτό επιβεβαιώνεται από βίντεο.

Άνθρωπος με το διακριτικό του steward χτυπάει πισώπλατα έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας της Λισαβόνας και δείχνει να εξαπολύει ύβρεις και χειρονομίες εις βάρος του...

Stewards and FC Porto staff atacking Sporting Lisbon players. Welcome to Portugal! 😭 pic.twitter.com/0mB0dakdFW