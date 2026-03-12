Διπλό για πρόκριση η Άστον Βίλα, η οποία επκράτησε 1-0 της Λιλ στη Γαλλία. Εντυπωσιακή η Πόρτο, έφυγε με το διπλό από τη Γερμανία επικρατώντας 2-1 της Στουτγκάρδης.

Προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά πήρε η Άστον Βίλα, η οποία νίκησε με 1-0 της Λιλ στο «Πιερ Μορουά». Οι Βίλανς πήραν αυτό που ήθελαν και πλέον βρίσκονται ακόμα πιο κοντά στους «8» του Europa League. Oι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά, πίεσαν και στο 20ο λεπτό είχαν καλή ευκαιρία με τον Ρότζερς. Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στους γηπεδούχους, με τον Ζιρού να στέλνει την μπάλα άουτ. Στο β' μέρος η Βίλα μπήκε πιο δυνατά, πήρε τον έλεγχο, δημιούργησε φάσεις και στο 61ο βρήκε δίχτυα. Ο Γουότκινς στην πρώτη του καλή φάση κατάφερε από ασίστ του Μπουεντία να πετύχει το 1-0. Η ομάδα του Έμερι κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος, δεν απειλήθηκε και έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης.

Η Πόρτο ήταν εξαιρετική μέσα στη Γερμανία, επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης και βρέθηκε ακόμα πιο κοντά στην πρόκρισή της στη φάση των «8» του Europa League. Δυο γρήγορα τέρματα των Πορτογάλων αποδιοργάνωσαν τους γηπεδούχους, οι οποίοι προσπάθησαν για την ανατροπή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Ο Μοφί στο 21ο λεπτό και ο Μόρα στο 27' έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στην Πόρτο. Ο Ουντάβ στο 40' έβαλε ξανά την ομάδα του στο «κόλπο», καθώς μείωσε σε 2-1. Στο 70' οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα, ωστόσο το γκολ του Στίλερ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Μπολόνια και Ρόμα, αφού έμειναν στο 1-1. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και είχαν καλή στιγμή με τον Μπερναρντέσκι. Κακό το α' μέρος, ελάχιστες καλές στιγμές, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια στο μηδέν. Οι Ροσομπλού ήταν αυτοί που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Μπερναρντέσκι με σουτάρα στο 50ο λεπτό πήραν προβάδισμα. Ωστόσο, στο 71' ο Πελεγκρίνι έφερε το ματς στα ίσα και όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό στο Ολίμπικο.