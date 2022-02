Ρούνεϊ: «Έπινα πολύ, είχα φτάσει σε σημείο να θέλω να αυτοκτονήσω» (vid)

O εμβληματικός επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν προπονητής της Ντέρμπι Κάουντε, Γουέιν Ρούνεϊ, μίλησε για τη «μάχη» του με τον αλκοολισμό και αποκάλυψε πως είχε φτάσει σε σημείο να θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του.

O Γουέιν Ρούνεϊ για ακόμα μια φορά δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την εξάρτηση του στο αλκοόλ. Σε συνέντευξη του στο «BBC Breakfast» ο πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν προπονητής της Ντέρμπι Κάουντι επισήμανε μεταξύ άλλων πως έφτασε και στο σημείο να θέλει να αυτοκτονήσει, όμως ευτυχώς για αυτόν κατάλαβε πως χρειάζοταν βοήθεια από ειδικό και κατάφερε να βγάλει τη «θηλιά» του αλκοολισμού από τον λαιμό του.

«Τις στιγμές που ένιωθα πολύ πεσμένος, απλά έπινα. Έπινα πολύ. Φοβόμουν ότι μπορεί να πεθάνω ή να σκοτώσω κάποιον. Ένιωθα ότι θα μπορούσα εύκολα να δολοφονήσω μια γυναίκα ή να οδηγήσω μεθυσμένος, μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων που μου περνούσαν από το μυαλό. Έφθασα σε ένα σημείο που ένιωθα ότι ήθελα να αυτοκτονήσω. Τότε κατάλαβα ότι χρειαζόμουν βοήθεια, τόσο για να σώσω τον εαυτό μου όσο και την οικογένειά μου», ανέφερε στην «εξομολόγηση» του ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

