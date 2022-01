Σύμφωνα με τη «Daily Mail» ο Βίτορ Περέιρα διστάζει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Έβερτον λόγω των αντιδράσεων των οπαδών και πλέον το μεγάλο φαβορί είναι ο Φρανκ Λάμπαρντ.

Ο Βίτορ Περέιρα ήταν ο «εκλεκτός» της διοίκησης της Έβερτον για τη διαδοχή του Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία της ομαδας, όμως φαίνεται πως η θητεία του Πορτογάλου θα τελειώσει πριν καν... αρχίσει.

Οι οπαδοί των «Ζαχαρωτών» εξέφρασαν με... έντονο τρόπο τη δυσαρέσκεια τους για την επιλογή του Περέιρα να αναλάβει τα ηνία της ομάδας και φαίνεται πως αυτές οι αντιδράσεις χάλασαν το deal, καθώς ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ κάνει... πίσω, ενώ μιλώντας στη Daily Mail χαρακτήρισε τους επικριτές του «ανθρώπους που με κρίνουν χωρίς να με γνωρίζουν».

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αν ο Πορτογάλος επιλέξει να αποσυρθεί οριστικά από την «κούρσα» της θέσης, τότε ο Φρανκ Λάμπαρντ θα γίνει το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «γαλάζιων» του Μερσεϊσάιντ, καθώς τον θέλουν τόσο οι οπαδοί όσο και ένα μεγάλο μέρος του διοικητικού συμβουλίου του κλαμπ.

