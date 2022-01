Εξαγριωμένοι οπαδοί της Έβερτον έχουν εντείνει τις διαμαρτυρίες τους για τον επικείμενο διορισμό του Βίτορ Περέιρα ως προπονητή της ομάδας!

Ανεπιθύμητος φαίνεται πως είναι ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού Βίτορ Περέιρα στο Γκούντισον Παρκ. Τα «ζαχαρωτά» μετά την απομάκρυνση του Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζουν με τον Ντάνκαν Φέργκιουσον ως υπηρεσιακό προπονητή, αναζητώντας παράλληλα τον νέο τους προπονητή, με το όνομα του Περέιρα να βρίσκεται στην λίστα.

Οι οπαδοί της Έβερτον ωστόσο κατέστησαν σαφές ότι ο Πορτογάλος δεν είναι επιθυμητός στο Λίβερπουλ. Οι φίλοι της ομάδας έκαναν γκράφιτι στο γήπεδο και διαμαρτυρήθηκαν έντονα έξω από τα γραφεία του συλλόγου! «Περέιρα έξω, Λάμπραντ μέσα», έγραψαν συγκεκριμένα, με τον πρώην κόουτς και θρύλο της Τσέλσι να λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης!

Θυμίζουμε ότι ο άλλοτε κόουτς των Ερυθρόλευκων απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε τον Δεκέμβρη, έξι μήνες μετά την πρόσληψή του.

Η Έβερτον βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας της Premier League μετά από 20 παιχνίδια.

🪧 "Pereira out. Lampard in"



Some Everton fans are protesting against the clubs board and showing their feelings about the potential new manager pic.twitter.com/8kawHA21Iv