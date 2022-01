Οι γιατροί που κατάφεραν να σώσουν τον Ουσμάν Κουλιμπαλί μετά την κατάρρευσή του στο ματς της Αλ Ουάκρα με την Αλ Ραγιάν, τιμήθηκαν και χειροκροτήθηκαν από τις δύο ομάδες για τις ενέργειές του.

Ο άλλοτε δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού κατέρρευσε εντός της εστίας έπειτα από επεισόδιο που υπέστη, με τον Χάμες Ροντρίγκες να σπεύδει πρώτος να του κρατήσει σωστά τον αυχένα για να παίρνει ανάσες μέχρι να τον αναλάβει το ιατρικό επιτελείο.

Οι Αλ Ουάκρα και Αλ Ραγιάν έδειξαν τον σεβασμό τους προς τους γιατρούς και τους αναγνώρισαν την παρέμβαση με την οποία ο Κουλιμπαλί είναι πλέον καλά.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έκαναν pasillo στο ιατρικό επιτελείο, τους πρόσφεραν λουλούδια και εν συνεχεία όλοι μαζί φωτογραφήθηκαν με τη φανέλα του Κουλιμπαλί για να του δείξουν πως είναι όλοι στο πλευρό του.

