Ο Χάμες Ροντρίγκες έκανε σωτήρια παρέμβαση τη στιγμή που ο άλλοτε μπακ του Παναθηναϊκού, Ουσμάν Κουλιμπαλί υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο γήπεδο.

Ο Κολομβιανός σούπερ σταρ αντιλήφθηκε άμεσα τη σοβαρότητα της κατάστασης του αντιπάλου του που έπεσε στο έδαφος εντός της εστίας και έσπευσε να βοηθήσει.

Έπιασε με προσεκτικές κινήσεις το κεφάλι και τον αυχένα του άτυχου ποδοσφαιριστή και φρόντισε για εκείνον όσο μπορούσε μέχρι να φτάσει εκεί το ιατρικό επιτελείο.

Όπως ανέφερε ο γιατρός της Αλ Ουάκρα, Μουκτάρ Σαμπά για τον Χάμες, ήταν καθοριστική η παρέμβασή του.

Τοποθέτησε με τέτοιο τρόπο το κεφάλι του Κουλιμπαλί που τον βοηθούσε να πάρει κανονικές ανάσες τη στιγμή του επεισοδίου που υπέστη...

JAMES RODRÍGUEZ 🇨🇴 IS A HERO!



The Colombian player was vital in saving the life of Ousmane Coulbaly, who suffered a cardiac arrest during a game! 🚨



James helped by adjusting his rival’s head so that he could breathe properly, according to doctors. 👏👏 pic.twitter.com/qoI0cfwWeC