Οριστική διακοπή στο Παρι FC - Λυών για το Κύπελλο Γαλλίας!

Σε οριστική διακοπή οδηγήθηκε η αναμέτρηση της Λυών με την Παρί FC για το Κύπελλο Γαλλίας λόγω επεισοδίων και εισβολής των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο.

Ακόμα ένα ματς στη Γαλλία που στιγματίζεται από επεισόδια στις εξέδρες με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του... Αυτή τη φορά οι άτυχες της υπόθεσης ήταν η Λυών με την Παρί FC που διασταύρωσαν τα ξίφη τους για το Κύπελλο Γαλλίας, όμως σύντομα ο πρωταγωνιστικός ρόλος πέρασε στα χέρια των οπαδών.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και με το σκορ στο 1-1, μερίδα φίλων των Λιονέ άρχισε να εκτοξεύει φωτοβολίδες προς την αντίπαλη κερκίδα και σύντομα πολύ εξ αυτών εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η ξαφνική έκρηξη στις εξέδρες οδήγησε στην καθυστέρηση της επιστροφής των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίες τελικά έμελλε να μην βγουν ποτέ από τα αποδυτήρια. Έπειτα από αναμονή περίπου 40 λεπτών οι αρμόδιοι ανακοίνωσαν από τα μεγάφωνα πως ο αγώνας δεν θα συνεχιστεί, με τον διαιτητή να αποφασίζει οριστική διακοπή.

