Γερμανία: Έκανε κούρσα... Μπαπέ και «κατάφερε» να το χάσει ανενόχλητος (vid)

O εξτρέμ της Tσέμνιτζερ, Μπενζίκα Κάσιελ έκανε κούρσα επιπέδου... Μπαπέ στον αγώνα με τη Τένις Μπορούσια Μπερλίν για τη 4η κατηγορία της Γερμανίας και ανενόχλητος σημάδεψε τη ρίζα του δοκαριού.

Στο ποδόσφαιρο υπάρχει το γνωμικό πως «όλα μπαίνουν και όλα χάνονται», όμως μερικές φάσεις θέλουν αρκετή... προσπάθεια για να μη γίνουν γκολ. Σε αυτή τη κατηγορία συγκαταλέγεται η φάση του Μπεντζίκα Κάσιελ της Tσέμνιτζερ της 4ης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου στην εκπνοή της αναμέτρησης με τη Τένις Μπορούσια Μπερλίν. Ο 20χρονος πήρε τη μπάλα λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδα του, με εντυπωσιακή κούρσα «άδειασε» τρεις παίκτες, έφτασε στη μεγάλη περιοχή και ανενόχλητος... κατάφερε να σημαδέψει τη ρίζα του δοκαριού.

Για την ιστορία πάντως η Tσέμνιτζερ δεν πλήρωσε την απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Γερμανού εξτρέμ και πήρε τη νίκη με 2-1. Ο Κάσιελ είναι δεύτερος σκόρερ της ομάδας του, έχοντας τέσσερα γκολ σε 15 παιχνίδια.

Η απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Κάσιελ:

⚽😲 In dieser Woche gibt es bei der #Volltreffer-Auswahl einen speziellen Kandidaten: Denn statt in das Tor hat er den Ball genau an den Pfosten gesetzt. Seine Mitstreiter haben da deutlich besser gezielt. @ChemnitzerFC @fccarlzeissjena @1fclokleipzig https://t.co/LFWZ7DkYj1 pic.twitter.com/hxFRmW3Eaz