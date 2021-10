Συγκλονίζει ο Εβρά: «Έπεσα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήμουν 13 ετών»

Σε σοκαριστικές αποκαλύψεις προέβη ο Πατρίς Εβρά σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times, τονίζοντας πως έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην ηλικία των 13 ετών.

Με αφορμή την αυτοβιογραφία του «I love this game» ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συγκλόνισε με τις αποκαλύψεις του τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, καθώς παραδέχθηκε πως στο παρελθόν κακοποιήθηκε σεξουαλικά όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Μάλιστα ο Γάλλος αναφέρθηκε και στον τρόπο που επικοινώνησε το περιστατικό στην μητέρα του, αλλά και στους ενδοιασμούς που είχε όταν της εκμυστηρεύτηκε ότι θα γνωστοποιήσει το τι πέρασε μέσα από το βιβλίο του.

«Ντρεπόμουν να παραδεχθώ ότι έπεσα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Ήταν μία δύσκολη στιγμή για εμένα. Έπρεπε να το πω επίσης στα αδέρφια μου και στους κοντινούς φίλους. Δεν θέλω να με λυπούνται. Είναι μία δύσκολη κατάσταση. Μία μητέρα δεν περιμένει να το ακούσει αυτό από το ίδιο της το παιδί.

Ήταν ένα σοκ για εκείνη. Υπήρχε οργή. Είπε ότι ανησυχούσε. Είπε 'δεν πρέπει να το βάλεις στο βιβλίο σου, είναι προσωπικό'' και της απάντησα ''Μαμά, δεν είναι για εμένα, αλλά για όλα τα άλλα παιδιά'', τότε συμφώνησε να το κάνω γνωστό. «Γνωρίζω πως το βιβλίο θα αλλάξει τον τρόπο που με βλέπουν, όμως είμαι χαρούμενος ότι μιλάω με κόσμο. Οι φίλοι μου έλεγαν ''σκέψου την αντίδραση του κόσμου και την πίεση'', όμως η μεγαλύτερη πίεση ήταν να το πω στη μητέρα μου. Ηταν πολύ δύσκολο» ήταν τα λόγια του.

