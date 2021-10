Golden Boy: Οι 20 φιναλίστ

Τα 20 «παιδιά θαύματα» που θα διεκδικήσουν τη διάκριση του «Golden Boy» για το 2021.

Στους 20 μειώθηκε η λίστα των υποψήφιων για το Golden Boy, με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών για το 2021. Τον Ιούνιο βγήκε η λίστα με τους 100 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τον τίτλο του «διάδοχου» του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Από τη λίστα με τα «ανερχόμενα αστέρια» ξεχωρίζουν ο Πέδρι, ο οποίος ανανέωσε χθες (14/10) με τη Μπαρτσελόνα, ο φιναλίστ του Euro με την Αγγλία Σακά, ο Μουσιάλα της Μπάγερν Μονάχου και ο Γκρίνγουντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. o μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί στις 13 Δεκεμβρίου σε εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Τορίνο.

Οι 20 φιναλίστ:

🚨🚨| Eduardo Camavinga and Rodrygo Goes are among the 20 finalists for the 2021 Golden Boy Award.



You can vote here 👉 https://t.co/mM2trYeCCU pic.twitter.com/EgOvSNCt04