Μπαρτσελόνα: Κι επίσημα «μπλαουγκράνα» μέχρι το 2026 ο Πέδρι (vid)

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Πέδρι, όπως γνωστοποίησαν κι επίσημα πλέον οι «μπλαουγκράνα».

Ηταν γνωστό και πλέον έγινε επίσημο. Ο Πέδρι έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, το οποίο θα έχει ρήτρα αποδέσμευσης 1 εκατομμύρια ευρώ, συν αύξηση των αποδοχών του.

Ο 18χρονος Ισπανός αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για την Μπαρτσελόνα γι' αυτό και θέλησε να τον δεσμεύσει για πάντα στο «Καμπ Νόου».

Fφέτος απέδειξε το πάθος και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Εκλεισε μία σεζόν έχοντας αγωνιστεί σε 73 παιχνίδια σε 9 διαφορετικές διοργανώσεις, Τα περισσότερα από κάθε άλλον (LaLiga, Copa Del Rey, Spanish Super Cup, Champions League, Euro, Ολυμπιακοί Αγώνες, προκριματικά Μουντιάλ, Euro U-21, Nations League), ενώ ξεπέρασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τον Νεϊμάρ, ο οποίος έχει καταγράψει μόλις 70 συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα από το 2017, όταν μετακινήθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν!

Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι ότι στα 18 του χρόνια, ο Πέδρι είναι ο πιο νεαρός υποψήφιος για το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας».

O Πέδρι φοράει την φανέλα της Μπαρτσελόνα εδώ και ένα χρόνο, πραγματοποιώντας 56 συμμετοχές, σκοράροντας 4 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ.

Pedri made his Barcelona debut on Sept. 27, 2020.



In 2021, he’s started 31 games for Barcelona. He played all but one minute for Spain in Euro 2020 and started every game for his country in the Olympics.



He’s now one of the nominees for the Ballon d’Or all at the age of 18 👏 pic.twitter.com/lFsW3yCuYV