Πρίγιοβιτς: Υπέγραψε στην Γουέστερν Γιουνάιτεντ της Αυστραλίας

Την καριέρα του στην Αυστραλία θα συνεχίσει ο Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος υπέγραψε στην Γουέστερν Γιουνάιτεντ το πολυετή συμβόλαιο που του προτάθηκε.

Τελικά, βρήκε ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του ο Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς, μετά το πέρασμά του από την Αλ Ιτιχάντ.

Ο 31χρονος σέρβος έδωσε τα χέρια με την Γουέστερν Γιουνάιτεντ, που έχει έδρα στο Geelong της Βικτώριας και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί εκεί ο Παναγιώτης Κονέ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο άλλοτε στράικερ του ΠΑΟΚ είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην Αυστραλία και ανυπομονώ να ζήσω νέες εμπειρίες, παίζοντας ποδόσφαιρο σε μια νέα χώρα και σ' ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Ξέρω ότι υπάρχει αρκετή ποιότητα στην Α-League - υπάρχουν αρκετοί καλοί παίκτες και πολλές καλές ομάδες και ανυπομονώ να τους ανταγωνιστώ.

Εχω την πεποίθηση ότι μπορώ να μπω και να βοηθήσω, να σκοράρω γκολ και να νικήσω αγώνες με την ελπίδα να διεκδικήσουμε τίτλους στο μέλλον. Ερχομαι σ' ένα αισιόδοξο σύλλογο με μεγάλα σχέδια και έχω το κίνητρο να δουλέψουμε μαζί. Δεν μπορώ να περιμένω ώστε να ξεκινήσω».

