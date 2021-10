Χρυσή Μπάλα: Την Παρασκευή (8/10) η ανακοίνωση των υποψηφίων

Η αντίστροφη μέτρηση για την απονομή της Χρυσής Μπάλας έχει αρχίσει (29 Νοεμβρίου) και το France Football αναμένεται να ανακοινώσει τις υποψηφιότητες για το βραβείο την ερχόμενη Παρασκευή (8/10).

Το 2020 η Χρυσή Μπάλα δεν δόθηκε ποτέ. Άλλη μία συνέπεια της πανδημίας στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Έτσι, ο τίτλος του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον πλανήτη για τη χρονιά που μας πέρασε περιορίστηκε στο ετήσιο βραβείο της FIFA, με τον αδικημένο από τη ματαίωση της Χρυσής Μπάλας, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να το κατακτά επάξια.

Ωστόσο, μετά από έναν χρόνο διακοπής, ο πλέον αναγνωρισμένος ατομικός τίτλος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο επιστρέφει στην κανονικότητα, με τους διοργανωτές του γαλλικού περιοδικού «France Football» να ανακοινώνουν την ημερομηνία της τελετής (29 Νοεμβρίου στο «Théâtre du Châtelet» του Παρισιού), αλλά και της αποκάλυψης των 30 υποψηφίων που θα συμβεί στις 8 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή.

Από τη στιγμή που γίνει γνωστή η φετινή 30άδα, οι διοργανωτές θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα στην ανακοίνωση της τελικής τριάδας που θα διεκδικήσει τον βαρύτιμο τίτλο. Και τα φαβορί φέτος δίνουν και παίρνουν. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Λιονέλ Μέσι, Ζορζίνιο, Ενγκολό Καντέ, Μο Σαλάχ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά είναι τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει στη διάρκεια της χρονιάς και συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για φιναλίστ στην τελετή του Παρισιού. Ασφαλώς, οι πρωταθλητές Ιταλίας και οι νικητές του Champions League με τη φανέλα της Τσέλσι αναμένεται να έχουν την τιμητική τους στο Top-30.

