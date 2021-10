Μπουφόν: Επίδειξη στο «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» μπροστά σε Ζαγαρίτη και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στην Πάρμα! (vid)

Περνάει καλά με τα πιτσιρίκια στην Πάρμα ο εμβληματικός Τζίτζι Μπουφόν, στήνοντας τη δική του επίδειξη στο... πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί ενώπιον των συμπαικτών του, ανάμεσα στους οποίους και ο Βασίλης Ζαγαρίτης.

Η Πάρμα έχει αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου, βρίσκεται στη 13η θέση της Serie B μετά από έξι αγωνιστικές, αλλά το κλίμα στην ομάδα είναι κάτι παραπάνω από ιδανικό. Για αυτό φροντίζει ο ένας και μοναδικός, Τζιανλουίτζι Μπουφόν, ψυχαγωγώντας τους κατά πολύ νεαρότερους συμπαίκτες του (μ.ο. ηλικίας 25,6, 43 ετών ο Τζίτζι), αλλά κάνοντας και το δικό του κέφι όταν τελειώνουν οι προπονήσεις.

Ο Ιταλός κίπερ, βασικός και στα έξι παιχνίδια των Παρμέντσι ως τώρα στο πρωτάθλημα, θέλησε να αποδείξει ότι είναι ο μάστερ του «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί». Κι απ' ότι φαίνεται και στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε στο twitter κι έγινε viral, το κατάφερε εμφατικά, «εξολοθρεύοντας» έναν-έναν τους συμπαίκτες του που ήθελαν να τα βάλουν μαζί του. Κάθε σωστή μαντεψιά του Τζίτζι κι ένας «τρελός» πανηγυρισμός από την παρέα των συμπαικτών του, ανάμεσα στους οποίους κι ο δικός μας, Βασίλης Ζαγαρίτης όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο.

Gigi Buffon is the king at Rock Paper Scissors shoot



