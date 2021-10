Στην Περθ Γκλόρι της Αυστραλίας κατέληξε ο Στάριτζ (vid)

Με τη φανέλα της Περθ Γκλόρι στην Αυστραλία θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Ντάνιελ Στάριτζ.

Ο άλλοτε επιθετικός της Λίβερπουλ, Ντάνιελ Στάριτζ βρήκε τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη, καθώς τα βρήκε σε όλα με την Πέρθ Γκλόρι.

Με την ομάδα της Αυστραλίας υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ενώ για πρώτη φορά στην καριέρα του θα αγωνιστεί εκτός Ευρώπης.

Θυμίζουμε ότι ο Στάριτζ το καλοκαίρι του 2019 είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Τράμπζονσπορ αλλά όταν ξέσπασε η πανδημία έλυσε το συμβόλαιο του, ενώ μάλιστα είχε τιμωρηθεί από την παγκόσμια ομοσπονδία με τέσσερις μήνες αποκλεισμού για παραβίαση κανονισμών περί στοιχηματισμού.

ST-UUU-RRR-III-DGE!

Perth Glory is very proud to announce the signing of the one and only, @DanielSturridge.

Welcome to the Glory family, Daniel!@aleaguemen @InceptionVideo @MacronSports @bhp @nicheliving @Live_Lighter #OneGlory pic.twitter.com/W03S5kwrbg