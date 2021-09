Ο 60χρονος αντιπρόεδρος του Σουρινάμ μοίραζε παράνομα χρήματα στα αποδυτήρια (vid)

Έρευνα για την συμμετοχή του 60χρονου αντιπροέδρου του Σουρινάμ, Ρόνι Μπρουνσβάικ, ο οποίος πρόσφατα αγωνίστηκε σε αγώνα της ομάδας του, ξεκίνησε η CONCACAF.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η συμμετοχή του πρώην αντάρτη και νυν αντιπροέδρου της χώρας, Ρόνι Μπρουνσβάικ, ο οποίος αναζητείται από την Ιντερπόλ για εμπόριο ναρκωτικών.

Πρόσφατα, παρά την ηλικία και τα περίσσια κιλά του, φόρεσε την φανέλα της Ιντερ Μενγκοταπόε και πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο ματς με την Ολύμπια Ονδούρας για την Λίγκα της CONCACAF.

Αυτό όμως που τράβηξε τα βλέμματα όλων είναι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε μετά το τέλος του αγώνα, στο οποίο φαίνεται ο Ρόνι Μπρουνσβάικ, να μοιράζει χρήματα στους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας.

«Ανησυχούμε εξαιρετικά για το περιεχόμενο ενός βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και το οποίο εγείρει πιθανά ζητήματα ακεραιότητας γύρω από τον αγώνα CONCACAF League μεταξύ της Ιντερ Μοενγκοτάποε και της Ολύμπια Ονδούρας. Το θέμα παραπέμπεται στην πειθαρχική επιτροπή CONCACAF, η οποία θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα και θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl