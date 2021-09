Ο 60χρονος αντιπρόεδρος του Σουρινάμ αγωνίστηκε σε διεθνή ποδοσφαιρικό αγώνα

Ο Ρόνι Μπρουνσβάικ, αντιπρόεδρος του Σουρινάμ, έπαιξε σε αναμέτρηση της CONCACAF.

Ο αντιπρόεδρος του Σουρινάμ Ρόνι Μπρουνσβάικ, σε ηλικία 60 ετών αγωνίστηκε σε διεθνή ποδοσφαιρικό αγώνα!

Ο πρώην αντάρτης και νυν αντιπρόεδρος της χώρας, παρά την ηλικία και τα περίσσια κιλά του, φόρεσε την φανέλα της Ιντερ Μενγκοταπόε και πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο ματς με την Ολύμπια Ονδούρας για την Λίγκα της CONCACAF.

O Μπρουνσβάικ αγωνίστηκε για 54 λεπτά φορώντας την φανέλα με τον αριθμό 61 (σ.σ. το έτος γέννησης του), με την ομάδα του ωστόσο να συντρίβεται εντός έδρας με σκορ 6-0.

60 year-old Ronnie Brunswijk, the vice president of Suriname, picked himself to play for the club he owns, Inter Moengotapoe.



They lost 6-0



