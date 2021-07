Άγιαξ - Μπεργκίς: Έκανε το «μπαμ» με τον αρχηγό της Φέγενορντ (pic & vid)

«Ηχηρή» μεταγραφή ολοκληρώνει ο Άγιαξ, ο οποίος ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τη «μισητή» Φέγενορντ για την απόκτηση του αρχηγού και πρώτου της σκόρερ, Στίβεν Μπεργκίς. Ο 16ος που μετακομίζει από το ένα στο άλλο κλαμπ, μέσα και ο Χαριστέας.

Τη μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ολλανδία ανακοίνωσε ο Άγιαξ, δίνοντας τα χέρια με την έτερη αντίπαλο του «Klassieker», Φέγενορντ για τον αρχηγό και κορυφαίο της παίκτη, Στίβεν Μπεργκίς.

Οι δύο ομάδες έφτασαν σε καταρχήν συμφωνία έναντι 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον 29χρονο επιθετικό, ο οποίος φέτος σημείωσε 18 γκολ και 14 ασίστ σε 31 συμμετοχές στην Eredivisie και μέτρησε συνολικά 87 τέρματα και 64 ασίστ σε μια πενταετία στο «Ντε Κάιπ».

Ο Μπεργκίς υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και είπε «όχι» σε Νις και Τορίνο για να μετακομίσει στον Άιαντα. Έτσι, έγινε ο 6ος παίκτης που παίρνει μεταγραφή απευθείας από τη Φέγενορντ στον Άγιαξ και 16ος συνολικά από τη μία στην άλλη ομάδα, σε μία λίστα που υπάρχει και ο Άγγελος Χαριστέας (από τον Άγιαξ στη Φέγενορντ το 2006 για 2,5 εκατομμύρια ευρώ).

