Ταχτσίδης: Με «χρυσό» συμβόλαιο στην Al-Fayha! (pic)

Μετά την Ιταλία και τη Λέτσε, ο Παναγιώτης Ταχτσίδης θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία για την Al-Fayha!

Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης!

Μετά τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Λέτσε ο 30χρονος διεθνής μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία για την Al-Fayha.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ η συμφωνία αφορά συμβόλαιο ενός έτους με απολαβές που αγγίζουν τα 1.500.000 ευρώ το χρόνο.

Στη Σαουδική Αραβία πήγε μαζί με τους Ιλια Ιβιτς και Γιάννη Μπιτζίδη. «Ήρθε η ώρα να πω αντίο. Το να αποχαιρετάς πάντα σε πονάει … Θέλω να ευχαριστήσω τον Λέτσε για αυτά τα 2,5 χρόνια με τόσα πολλά συναισθήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, προπονητές, προσωπικό γιατί πάντα προσπαθούσαν να μου δώσουν κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται για το καλό της Λέτσε», ανέφερε στο «αντίο» του στην ιταλική ομάδα.

Μάλιστα ανακοινώθηκε υπό τους ήχους της Φραγκοσυριανής!

| Panagiotis Tachtsidis has departed Italian club Lecce and has moved to Saudi Arabia, with the 30 year old midfielder signing a 1 year contract with Al-Fayha FC and is expected to earn over €1.5M pic.twitter.com/j78zpalL6m