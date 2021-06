Ποστέκογλου: Ανέλαβε επίσημα την Σέλτικ

Ο Άγγλος Ποστέκογλου αφήνει την Γιοκοχάμα Μαρίνος και θα βρεθεί στην Premiership της Σκωτίας, αφού είναι κι επίσημα ο νέος τεχνικός της Σέλτικ για τον επόμενο χρόνο.

Στις 107 ημέρες μετά την απομάκρυνση του Νιλ Λένον από τον πάγκο της Σέλτικ σε μια κάκιστη αγωνιστική περίοδο για τους «καθολικούς» που είδαν την Ρέιντζερς να επιστρέφει στην κορυφή και να παίρνει αήττητη το πρωτάθλημα, το κλαμπ της Γλασκώβης ανακοίνωσε τον νέο μόνιμο κόουτς.

Ο Ποστέκογλου έχει κατακτήσει τίτλους στην Αυστραλία, ήταν κόουτς της εθνικής ομάδας της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, κατέκτησε το Asian Cup του 2015 και ήταν παρών και στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μετανάστευσε με τους γονείς του στην Αυστραλία. Εργάστηκε στις Σάουθ Μέλμπουρν, Μπρισμπέιν Ρόουρ και Μέλμπουρν Βίκτορι, ενώ, το πέρασμά του από την Ελλάδα ήταν βραχύ καθώς κάθισε μόνο για δύο ματς στον πάγκο της Παναχαϊκής.

Η Σέλτικ τον ανακοίνωσε για 12μηνο συμβόλαιο και αφού ταξιδέψει στην Σκωτία και μπει σε υποχρεωτική 10ήμερη καραντίνα, θα ξεκινήσει προετοιμασία από τις αρχές Ιουλίου για την επαναφορά των «καθολικών»...

Celtic Football Club is delighted to announce that it has appointed Ange Postecoglou to the position of Football Manager. Welcome to #CelticFC 👊🍀 #WelcomeAnge 🤝 #OneClubSince1888

“We want to entertain our fans and we want to win, these are the objectives which I always set myself and which I now begin work on.”



📺 Watch @CelticTV's exclusive first interview with the new Boss in full 👇#WelcomeAnge 🤝 #OneClubSince1888