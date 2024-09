Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ταξίδεψε στη Σλοβενία και είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους νέους τους συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ένας ακόμα παίκτης θα βρίσκεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν όσον αφορά τη συνέχεια της προετοιμασίας.

Ο λόγος για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος ταξίδεψε στη Σλοβενία και ενσωματώθηκε με την «πράσινη» αποστολή στην Λιουμπλιάνα όπου μετέβη μετά την παραμονή της στην Κράνισκα Γκόρα! Ο Τούρκος σέντερ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες αλλά και να αγκαλιαστεί θερμά με τον Κώστα Σλούκα, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στη Φενέρμπαχτσε.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» υποδέχθηκε θερμά τον Γιούβερτσεν, ο οποίος θα αρχίσει σιγά-σιγά να μπαίνει στο κλίμα της ομάδας. Φυσικά θεωρείται αδύνατον να αγωνιστεί στο τουρνουά της Τσεντεβίτα, με τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας να αντιμετωπίζουν την Παρασκευή (6/9) την διοργανώτρια ομάδα.

Ömer met his new teammates and reunited with @kos_slou 🤜🤛



Welcome to the squad, @omeryurtseven77 💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/Jp1AGT6kAR